Leinfelden-Echterdingen: In Schule eingebrochen – Polizei nimmt vier Jugendliche fest

Vier Jugendliche brechen in eine Schule in Leinfelden-Echterdingen ein – und werden von der Polizei ertappt. Diese nimmt die Jugendlichen fest.











Die Polizei hat am Samstagabend vier Jugendliche in Leinfelden-Echterdingen festgenommen, die offenbar in ein Schulgebäude in der Stuttgarter Straße eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wohl gegen 20 Uhr eine Scheibe des Schulgebäudes ein und betraten so die Büroräumlichkeiten.

Nachdem sie einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten und das Gebäude wieder verlassen wollten, konnten drei Täter durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Einem Tatverdächtigen gelang der Polizei zufolge zunächst zu Fuß die Flucht, die Beamten konnten ihn jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift ebenfalls antreffen. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Sie sehen nun laut Polizei Strafanzeigen entgegen.

Am Schulgebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlung ist zudem, ob die Jugendlichen auch für weitere Einbrüche in Frage kommen.