1 Ein Blaulicht auf einem Streifenwagen. Die Polizei bittet zu dem Unbekannten um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: imago images/Reporterdienst

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Unbekannten, der am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in der Öffentlichkeit onaniert haben soll.















In Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen sucht die Polizei nach einem Mann, der sich am Dienstagabend in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben soll. Eine Frau entdeckte den Mann gegen 20.15 Uhr auf einer Wiese am Eichbergweg und alarmierte die Polizei.

Als eine Streifenwagenbesatzung den Unbekannten kontrollieren wollte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Ortsmitte und entkam letztlich unerkannt, obwohl weitere Streifenwagen nach ihm fahndeten. Deshalb bittet die Polizei nun unter der Telefonnummer 07 11 / 78 78 00 um Zeugenhinweise. Der Mann war etwa 1,65 Meter groß und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine dunkelgraue Jogginghose. Er hatte schwarze Haare und trug rote Badeschuhe.