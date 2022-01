1 Die unbekannten Täter brachen das Schloss an einem Container eines Coronatestzentrums auf. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Aus einem Testzentrum in Echterdingen (Kreis Esslingen) wurden zwischen Montag und Dienstag hunderte Testkits gestohlen.















Link kopiert

Leinfelden-Echterdingen - In den Container eines Coronatestzentrums in der Bernhäuser Straße in Echterdingen ist in der Zeit von Montag, 18.40 Uhr, bis Dienstag, 7.45 Uhr, eingebrochen worden. Laut Polizei brach ein bislang unbekannter Täter das Schloss des Containers auf und nahm Dutzende Boxen mit mehreren hundert Testkits mit. Der konkrete Wert des Diebesguts steht noch nicht fest.