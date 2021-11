1 Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Foto: dpa

Leinfelden-Echterdingen - Ein in Brand geratenes Kleidungsstück hat am Mittwochvormittag, gegen 11.40 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Reisachstraße in Echterdingen für Aufregung gesorgt. Wie sich vor Ort herausstellte, war in einer der Wohnungen eine Hose auf eine mobile Elektro-Heizung gelegt worden. Die Hose fing daraufhin Feuer.

Der Brand konnte von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. Lediglich die mobile Elektro-Heizung und die Hose wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.