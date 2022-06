Hoher Schaden nach Unfall in Baustelle

1 Nach einem Unfall musste der 19-Jährige Fahrer in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO// Gelhot

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist ein Fahrer mit seinem Sprinter von der Fahrbahn abgekommen. In einer Baustelle rammte er einen Bagger und musste verletzt ins Krankenhaus.















Link kopiert

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) verletzte sich ein 19-Jähriger am Donnerstag bei einem Unfall. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 6.50 Uhr mit einem Sprinter auf der Max-Lang-Straße. Dabei kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte links gegen einen abgestellten Bagger, der hier auf einer Baustelle zu Einsatz kommen sollte. Dabei erlitt der 19 Jahre alte Fahrer Verletzungen unbekannten Ausmaßes und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro, der Sprinter musste abgeschleppt werden.