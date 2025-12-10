Leinfelden-Echterdingen: Heimkehrende Bewohnerin vereitelt Einbruch mit Rufen

1 Über die Terrassentür wollten Einbrecher in eine Wohnung in Leinfelden gelangen. (Symbolfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Einbruchsversuch in Leinfelden-Echterdingen scheitert dank einer Bewohnerin, die die Täter mit lauten Rufen in die Flucht schlägt. Doch nicht überall bleibt es bei einem Versuch.











Ohne Beute, aber nicht ohne Schaden zu hinterlassen, mussten zwei Unbekannte ihren Einbruchsversuch in ein Haus in Leinfelden-Echterdingen abbrechen. Davon berichtet die Polizei.

Demnach sind die Einbrecher am Dienstagabend bei dem Vorhaben ertappt worden, in eine Wohnung in der Manosquer Straße im Stadtteil Leinfelden zu gelangen. Die beiden Kriminellen sollen gegen 19.30 Uhr im Begriff gewesen sein, mit Gewalt über eine Terrassentür in eine Wohnung einzudringen.

Heimkehrende Bewohnerin vereitelt Einbruch mit lauten Rufen

Das habe allerdings eine heimkehrende Bewohnerin bemerkt und daraufhin begonnen, laut zu rufen.

Die Unbekannten ergriffen dem weiteren Bericht zufolge die Flucht. „Eine sofortige Fahndung nach ihnen blieb erfolglos“, schreibt die Polizei. Den angerichteten Schaden an der Tür schätzt sie auf etwa 3000 Euro. Das Revier Filderstadt habe mit Unterstützung der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Musberger Hölderlinstraße

Sein Vorhaben abschließen konnte dagegen ein Krimineller in einem anderen Teil der Stadt: In eine Wohnung in der Musberger Hölderlinstraße ist laut Polizei in der Zeit von Donnerstag, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, eingebrochen worden. Der unbekannte Täter sei gewaltsam über den Balkon in die Erdgeschosswohnung eingedrungen. Anschließend habe er das Mobiliar nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.