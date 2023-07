1 Die Feuerwehr rückte mit 49 Kräften aus. (Symbolfoto) Foto: MAK /stock.adobe.com

In Leinfelden-Echterdingen hat ein Geruch, der an Gas erinnerte, in Verbindung mit einem Zischen einen größeren Einsatz der Rettungskräfte verursacht.















Link kopiert

Am Dienstagmorgen gab es in einer Firma in der Gaußstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Grund war laut Polizeiangaben ein Zischen in Verbindung mit vermeintlichem Gasgeruch.

Deshalb wurden gegen 7.05 Uhr die Rettungskräfte alarmiert und rückten in großer Zahl aus. Als die fast 50 Feuerwehrleute bei der Firma ankamen, hatten bereits alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Wie sich dann herausstellte, war aber kein gefährliches Gas ausgetreten, sondern ein defekter Druckluftschlauch hatte das Geräusch verursacht.

Ein Kompressor, der weiter lief und versuchte, Druck aufzubauen, wurde der Geruch abgesondert. Nachdem alle Räume durch die Feuerwehr kontrolliert und gelüftet worden waren, konnten alle wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Der Kompressor wurde gekühlt, verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war dennoch vorsorglich mit drei Fahrzeugen angerückt. Gegen 8.10 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Gaußstraße wurde wieder freigegeben.