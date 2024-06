Leinfelden-Echterdingen: Frau von falschen Bankangestellten um mehrere tausend Euro betrogen

1 Die Polizei warnt vor Betrügern, die am Telefon falsche Angaben machen. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Eine Frau aus Leinfelden-Echterdingen ist am Mittwoch von Kriminellen um mehrere tausend Euro betrogen worden. Die Betrüger gaben sich als Bankangestellte aus und versetzten die Frau in Sorge, bis sie die Logindaten ihres Online-Banking herausgab.











Link kopiert

Betrüger haben am Mittwoch eine Frau aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) um mehrere tausend Euro betrogen. Nach Angaben der Polizei gaben die Betrüger sich als Bankangestellte aus und gaben vor, vom Konto der Frau habe es unberechtigte Abbuchungen gegeben.

So versetzten sie die Frau in Sorge und brachten sie in der Folge dazu, die Zugangsdaten zu ihrem Online-Banking herauszugeben. Dann tätigten die Kriminellen mehrere Überweisungen über mehrere tausend Euro. Erst später fiel der Betrug auf. Ob und wie viele der Überweisungen noch gestoppt werden können, ist unklar. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und weist daraufhin, niemals persönliche Daten oder Zugangsdaten weiterzugeben.