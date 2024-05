Leinfelden-Echterdingen: Frau übergibt nach Schockanruf Wertgegenstände an Betrüger

1 Die Polizei bittet nach dem Betrug um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Eine Frau aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montag von Telefonbetrügern um Wertgegenstände gebracht worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.











Am Montag wurde eine Frau aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Ein dreister Krimineller hatte sich gegen Mittag telefonisch bei der Frau gemeldet und sich als Polizist ausgegeben, teilt eine Sprecherin der Polizei mit.

Er gab an, dass ihre Schwester einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Bis zur Bezahlung einer Kaution stünde diese unter polizeilichem Arrest. Die in Angst versetzte Geschädigte schenkte dem Anrufer Glauben und übergab im Laufe des Nachmittags in der Waldstraße Wertgegenstände von derzeit noch unbekanntem Wert an einen Komplizen des Anrufers. Am Abend flog der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige.

Von dem Abholer, der aus Richtung des Waldes kam und anschließend auch wieder in diese Richtung davonlief, liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können oder am Montag im Bereich der Waldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 70 91 3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.