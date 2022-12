1 Der Vorfall ereignet sich am späten Montagabend in Leinfelden-Echterdingen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Am Montagabend wird eine 42-Jährige in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei prüft den Zusammenhang mit einem anderen Fall und bittet um Zeugenhinweise.















Ein unbekannter Mann soll am Montagabend in Leinfelden-Echterdingen eine Frau belästigt haben. Die 42-Jährige war dort nach Polizeiangaben gegen 23.10 Uhr in der Hauptstraße zu Fuß unterwegs, als sie den an einer Straßenlaterne stehenden Mann erblickte. Seine Jacke sei geöffnet gewesen und er habe die Frau gebeten, sie ihm zu schließen. In der rechten Hand, um die er ein Tuch gewickelt hatte, habe er sein Glied gehalten. Die Frau entfernte sich daraufhin und verständigte die Polizei. Der Unbekannte wird als circa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe dunkle Augen, einen dunklen Teint und eine normale Statur hebat und soll eine dunkle Steppjacke und einen Rucksack getragen haben.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere auch den möglichen Zusammenhang zu einen ähnlichen Vorfall, der sich am 9. Dezember ereignet hatte. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/90 37 70 erbeten.