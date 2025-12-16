Leinfelden-Echterdingen: Feuer bricht in Fabrikhalle aus

1 Brand in Leinfelden-Echterdingen: Die Einsatzkräfte sind am Dienstagabend zu einem Feuer in einem Industriegebiet ausgerückt. Foto: SDMG

In einer Lackierhalle in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus.











Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand in einem Industriegebiet in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen ausgerückt. Einem Polizeisprecher zufolge war das Feuer in einer Lackierhalle ausgebrochen.

Es habe keine Verletzten gegeben, teilte der Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Höhe des Sachschadens war am Dienstagabend noch nicht ermittelt. Auch zur Ursache des Brands gab es zunächst keine Informationen.

Die Feuerwehr war gegen 19 Uhr alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt war laut Polizei der Brand in der Lackier- und Trocknungshalle einer Montagefirma im Industriegebiet entlang der Sielminger Straße ausgebrochen.

Die Feuerwehr hatte nach Polizeiangaben den Brand rasch unter Kontrolle. Foto: SDMG

Die Feuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Bereits gegen 20.30 Uhr waren die Einsatzkräfte dabei, die Halle zu entlüften.