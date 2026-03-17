Leinfelden-Echterdingen: Elfjähriger E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Auto

Beim Abbiegen in einen Parkplatz kam es am Montag in Leinfelden-Echterdingen zur Kollision eines Autofahrers mit zwei Jungen auf einem E-Scooter.
Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen haben zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Leinfelden erlitten. Ein Rettungswagen hat sie zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.
Ein 63-Jähriger Autofahrer war kurz nach 17 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Max-Lang-Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz kam es zur Kollision mit dem auf einem Fußgängerweg entgegenkommenden elf Jahre alten E-Scooterfahrer. Der Junge sowie sein 13 Jahre alter Mitfahrer prallten auf die Motorhaube des Wagens. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf rund 3000 Euro belaufen.