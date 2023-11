Leinfelden-Echterdingen: Einbrecher schlagen in zwei Stadtteilen zu

Einbrecher schlagen in zwei Stadtteilen zu

1 In einem Fall hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Am Donnerstagabend sind Unbekannte in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) haben am Donnerstagabend zweimal unbekannte Einbrecher zugeschlagen. Nach Angeben der Polizei waren Wohnhäuser in zwei Stadtteilen betroffen.

Durch ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite drang ein unbekannter Täter zwischen 16.10 Uhr und 18.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße in Leinfelden ein. Anschließend durchsuchte der Einbrecher das Mobiliar nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Täter dabei einen Schmuck für Kinder, der nur einen geringen Wert hatte.

Etwa eine halbe Stunde später brachen zwei Unbekannte im Heineweg in Echterdingen in ein Haus ein. Ein Bewohner hörte, wie Einbrecher eine Terrassentür aufgehebelt haben. Als die Täter bemerkten, dass jemand im Haus war, flohen sie in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der mehrere Streifenwagen und eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt wurden, konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Es liegt eine vage Beschreibung von einem der beiden Flüchtenden vor. Der Mann ist ungefähr zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß. Er hat eine sportliche Figur und war mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet.

Das Polizeirevier Filderstadt führt gemeinsam mit Kriminaltechnikspezialisten die Ermittlungen durch und prüft, ob es Zusammenhänge zum zweiten Einbruch gibt.