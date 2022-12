1 Auch die Stadt Leinfelden-Echterdingen will ihren Beitrag dazu leisten, das Klima unserer einen Erde zu schützen. Foto: picture alliance/dpa/Gehad Hamdy

Um bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden, hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen Maßnahmen in neun Themenfeldern ausgemacht. Nun steht die Feinarbeit an, bei dem ein Klimabeirat eine wesentliche Rolle spielen wird.















Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Und folgt damit den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg zum Klimaschutzgesetz. „Die Einhaltung dieser Frist wird nicht einfach werden“, sagte Bürgermeister Benjamin Dihm in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Die Kommune sei auf die Mithilfe der privaten Haushalte angewiesen. Klimaschutz sei eine Gemeinschaftsaufgabe.

Die Maßnahmen reichen noch nicht aus

Die Stadt fange in Sachen Klimaschutz nicht bei Null an, vieles sei schon von der Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren in Angriff genommen worden. Als Beispiele hierfür nannte der städtische Klimaschutzmanager Robin Hecker den Ausbau von Wärmenetzen, den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die kontinuierliche Umsetzung des Mobilitätskonzeptes der Stadt. Letzteres bedeute beispielsweise eine Optimierung der Buslinien, den Ausbau von Mobilitätspunkten und die Verlängerung der U6. Städtische Gebäude werden kontinuierlich energetisch auf Vordermann gebracht. „Diese Maßnahmen werden aber nicht ausreichen, um auf kommunaler Ebene die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen“, sagte er.

Man bewege sich hier „in einem extrem weiten Themenfeld“, stellte Dihm fest. Verwaltungsübergreifend wurden Maßnahmen in neun Themenfeldern entwickelt, als Grundlage für ein ausführliches Klimaschutzkonzept, das noch erarbeitet werden soll. Wie wichtig Klimaschutz ist, solle in die Bürgerschaft getragen werden. So war vor wenigen Tagen ein Fotovoltaik-Berater im Rathaus zu Gast. „Er konnte sich vor Nachfragen kaum retten“, sagte Dihm. Die Stadtverwaltung überlegt selbst gerade, auf welchen Flächen im Stadtgebiet sie Photovoltaik-Anlagen aufstellen könnte.

Als ein nächster Schritt soll im kommenden Frühjahr die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen werden. Das ist laut Robin Hecker „ein wegweisender Baustein für die Klimaneutralität.“ Die Stadt erfasst nun jährlich den Energieverbrauch städtischer Gebäude, wozu sie seit vergangenem Jahr verpflichtet ist. „Das gibt uns als Verwaltung einen Überblick darüber, wo bei uns die großen Emissionen liegen.“

Die Treibhausgasbilanz

Hecker stellte in der Sitzung die Treibhausgasbilanz der Stadt für das Jahr 2019 vor. Mit 42 Prozent hatte damals die Industrie mit Gewerbe und Handel den größten Anteil an Emissionen in Leinfelden-Echteringen ausgemacht, dicht gefolgt von den privaten Haushalten mit einem Anteil von 35 Prozent. Mit 21 Prozent hat der Autoverkehr zur Treibhausgasbilanz beigetragen, die kommunalen Einrichtungen lagen bei zwei Prozent, wobei die Kitas und Schulen die größte Rolle gespielt haben.

Ein Klimabeirat bestehend aus Vertretern der unterschiedlichen Fraktionen soll zeitnah zusammenkommen, um bei der Erstellung des ausführlichen Klimakonzeptes steuernd eingreifen zu können. Der Rat kann auch neue Impulse setzen oder sagen, welche Maßnahmen besonders wichtig sind. Es wird auch zu diskutieren sein, welche Verbände, Vereine und Organisation beim Klimaschutzkonzept beteiligt werden sollen. Es gilt, Pflichtaufgaben und die Förderkulisse zu beachten. Aus alledem soll dann ein konkreter Maßnahmenkatalog, ein Handlungsfaden erwachsen.

Der Gemeinderat gab nun grundsätzlich grünes Licht für das Grundlagenpapier. Die Grünen bemängelten allerdings, dass die Stadt bei vielen Dingen noch am Anfang stehe und das Ganze nun schleunigst Fahrt aufnehmen müsse. Die Fraktion L. E. Bürger/DiB stellte fest, dass sich die Verwaltung auch Gedanken zur Müllvermeidung und -entsorgung machen müsse. Die Freien Wähler/FDP wollen die Verantwortlichen des Flughafens und der Messe ins Boot holen. Die Sozialdemokraten wünschen sich eine Zusammenarbeiten mit den Nachbarkommunen, denn „Klimaschutz hört nicht an der Gemarkungsgrenze auf“.

Das Klimaschutzkonzept

Neun Themenfelder

Zu den neun Themenfeldern gehören die Stadt- und Landschaftsplanung, städtische Gebäude, die Wärme, der Strom, die Mobilität, der Forst, die Beschaffung, die Ernährung in Kitas und Schulen und nicht zuletzt die Öffentlichkeitsarbeit. nak