Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten in der Nacht zum Montag in Leinfelden-Echterdingen aus.

In Leinfelden (Kreis Esslingen) hat in der Nacht auf Montag eine Heizdecke Feuer gefangen. Ein Anwohner bemerkte den starke Rauch in einer Nachbarwohnung und alarmierte die Feuerwehr.















Aufmerksame Nachbarn haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Schlimmeres verhindert, weil sie einen Brand früh bemerkten und die Feuerwehr alarmierten. Wie die Polizei am Montag berichtet, hatte ein technischer Defekt an einer Heizdecke dafür gesorgt, dass Decke und Matratze in Brand geraten waren. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Manosquer Straße bemerkte starken Rauch und wählte gegen 0.15 Uhr den Notruf.

Die ausgerückte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und verhindern, dass sich der Brand ausbreitete. Die 83 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, sie wurde jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5 000 Euro.