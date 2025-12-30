Leinfelden-Echterdingen: Das letzte Kapitel – Spielwaren Steck in Stetten schließt
1
Elke Ade bietet in Stetten auch Teddybären der Firma Steiff an. Foto: Friedl

Nach 70 Jahren eröffnet Spiel- und Haushaltswaren Steck im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten den Schlussverkauf. Bis Ende Februar will der Einzelhändler endgültig schließen.

Viele Jahre haben die riesigen Playmobilfiguren auf dem Dach den Weg gewiesen zu dem Spiel- und Haushaltswarengeschäft Steck in Leinfelden-Echterdingen in der Stettener Hauptstraße. Nun läuten sie das Schlusskapitel ein, denn der Familiengeführte Betrieb seit 70 Jahren schließt. „Nach Drei König beginnen die Rabattaktionen“, sagt Elke Ade, die vor etwa 30 Jahren das Geschäft von ihren Eltern übernommen hat. Und möglicherweise ist bis Ende Februar alles verkauft, dann ist wieder ein wichtiges Kapitel Einzelhandel in Stetten Geschichte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.