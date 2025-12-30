Leinfelden-Echterdingen: Das letzte Kapitel – Spielwaren Steck in Stetten schließt

Das letzte Kapitel – Spielwaren Steck in Stetten schließt

1 Elke Ade bietet in Stetten auch Teddybären der Firma Steiff an. Foto: Friedl

Nach 70 Jahren eröffnet Spiel- und Haushaltswaren Steck im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten den Schlussverkauf. Bis Ende Februar will der Einzelhändler endgültig schließen.











Viele Jahre haben die riesigen Playmobilfiguren auf dem Dach den Weg gewiesen zu dem Spiel- und Haushaltswarengeschäft Steck in Leinfelden-Echterdingen in der Stettener Hauptstraße. Nun läuten sie das Schlusskapitel ein, denn der Familiengeführte Betrieb seit 70 Jahren schließt. „Nach Drei König beginnen die Rabattaktionen“, sagt Elke Ade, die vor etwa 30 Jahren das Geschäft von ihren Eltern übernommen hat. Und möglicherweise ist bis Ende Februar alles verkauft, dann ist wieder ein wichtiges Kapitel Einzelhandel in Stetten Geschichte.