Leinfelden-Echterdingen: Biomarkt hat geschlossen

1 In Denns Biomarkt in Echterdingen geht keiner mehr ein und aus. Der Laden hat geschlossen. Foto: /Philipp Braitinger

Die Biosupermarktkette Denns Biomarkt hat ihr Geschäft in der Echterdinger Mitte dichtgemacht. Der Leiter für die Region Stuttgart nennt zwar den Grund, äußert sich generell aber zurückhaltend.











Wer bislang bei Denns Biomarkt in der Echterdinger Mitte seine Einkäufe erledigt hat, muss sich seit einigen Tagen eine Alternative suchen. Am letzten Samstag im Juni hatte die Filiale zum letzten Mal geöffnet. „Wir schließen zum 29.06.2024 ab 18 Uhr“, war auf einem Schild vor dem Eingang zu lesen. Und weiter: Man bedanke sich für die Treue und lade Kundinnen und Kunden von nun an in die Märkte in den Stuttgarter Stadtbezirken Möhringen und Vaihingen ein.

„Bedauerlicherweise haben wir uns aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, den Markt in Echterdingen zu schließen“, teilte der Leiter für die Region Stuttgart bei Denns Biomarkt, Sascha Mess, auf Nachfrage unserer Redaktion schriftlich mit. Alle der fünf Mitarbeitenden hätten das Angebot angenommen, ihre Beschäftigung in den umliegenden Märkten fortzuführen. Zu den Fragen, wie Kundinnen und Kunden auf die Schließung reagiert haben und ob weitere Schließungen insbesondere in Stuttgart und der Region geplant sind, äußerte man sich bei der Biosupermarktkette auf Nachfrage nicht. Es hieß lediglich: Man wolle Kundinnen und Kunden „auch in Zukunft als verlässlicher Bio-Fachmarkt vor Ort zur Verfügung stehen“.