Blick in den Waldfriedhof von Leinfelden-Echterdingen.

Baumgräber sind beliebt, dafür hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen den Waldfriedhof eingerichtet. Doch die Hinterbliebenen haben häufig Probleme mit dieser Bestattungsform.











Frau S. ist betrübt: Vor nicht allzu langer Zeit ist ihr Mann verstorben. Und für ihre Trauer ist es ihr ein großes Anliegen, das Grab ihres Mannes zu besuchen und dort gelegentlich ein paar Blumen niederzulegen.

Aber das ist nicht so einfach, denn ihr Mann ist in einem Baumgrab beerdigt. Genauer: Auf dem Waldfriedhof von Leinfelden-Echterdingen. Und dort in einer Abteilung dieser städtischen Einrichtung, die speziell für Baumgräber eingerichtet wurde. Das war der Wunsch ihres sterbenden Mannes, den er zur Überraschung seiner Frau noch kurz vor seinem Ableben kundgetan hatte. Und diesem Wunsch hat sie natürlich entsprochen.

Viele Bestattungsformen außer dem Baumgrab

Es hat sich viel getan bei Bestattungsmöglichkeiten in den vergangenen 20 oder 30 Jahren. Nach wie vor gibt es die klassischen Erd- und Urnengräber, aber heute gibt es auch Urnengräber in Wänden, so genannten Kolumbarien, die vor allem aus südlicheren Ländern bekannt sind. Es gibt Erdrasengräber und Gemeinschaftsgräber verschiedener Arten. Auch die Bestattungsbedürfnisse anderer Religionen als der christlichen Religion werden im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt. Und es gibt eben die Bestattungsmöglichkeit im Wald. Das haben zunächst vor allem private Betreiber angeboten mit der Einrichtung von so genannten Friedwäldern. Das Besondere daran – eine Grabstätte mitten im Wald in der Natur – hat auch Nachteile. Denn diese Orte selbst sind meist nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erschlossen und die Zufahrten vor Ort sind dann Wald- oder Feldwege oder gar Schotterpisten. Vor allem für ältere Menschen sind Grabbesuche in einem Friedwald deshalb oft kaum möglich.

Deshalb bieten inzwischen auch immer mehr Kommunen eine gesonderte Abteilung für Baumgräber an in ihren städtischen Friedhöfen wie auch hier Leinfelden-Echterdingen mit dem Waldfriedhof. Die sind meist ganz gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen, auch die Wege zu den einzelnen Abteilungen sind gut begehbar auch für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. „Baumgräber sind eine sehr gefragte, naturnahe und für Angehörige vollständig pflegefreie Grabart“, erklärt dazu Thomas Krämer, Sprecher der Stadt: „Viele Menschen entscheiden sich bewusst für ein Baumgrab, um ihre Naturverbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Ihnen ist besonders wichtig, dass der Wald in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt.“

Damit die Charakteristika der verschiedenen Bestattungsformen gewahrt bleiben, gibt es Regeln. Und für Baumgräber gilt: „Bepflanzungen, Pflanzschalen sowie das Ablegen von Blumen, persönlichen Erinnerungsstücken, Grablichter oder sonstigem Grabschmuck sind nicht gestattet“, so Krämer. Ausnahmen: „Nach einer Beisetzung dürfen Blumen und Kränze selbstverständlich bis zum Verwelken am Baum verbleiben. Auch zu den Gedenktagen im November oder an persönlichen Jahrestagen wird das Niederlegen von Schnittblumen toleriert“. Und es gibt eine Plakette mit dem Namen des Verstorbenen, seinem Geburts- und Todestag, die dauerhaft am jeweiligen Baumstamm angebracht werden kann. Bei anderen Bestattungsformen wie den Kolumbarien oder den Erdrasengräbern sei das Ablegen von Schnittblumen auf den dafür vorgesehenen Flächen hingegen erlaubt.

Ein Namensschild im Waldfriedhof von Leinfelden-Echterdingen, hier von der Künstlerin Aiga Rasch.

In Sachen Baumgrab praktiziert die Stadt Leinfelden-Echterdingen damit eine Regelung, wie sie schon seit längerem in den privat betriebenen Friedwäldern gehandhabt wird. Die haben nun keinen übergeordneten Dachverband, da die Friedwälder privat betrieben werden und damit auch kostenorientiert arbeiten müssen. Aber auch gerade deshalb ist ihnen an möglichst übersichtlichen Regularien gelegen.

Die individuelle Trauer der Hinterbliebenen

Aber jenseits der Regeln gibt es die einzelnen Trauernden, die sich meist erst einmal sehr allein gelassen fühlen. Und vor allem in der Anfangsphase der Trauer ist es deshalb für viele von großer Bedeutung, möglichst viel am Grab zu sein und ihrer individuellen Einsamkeit Ausdruck zu verleihen. Frau S dazu: „Ich will ja nur gelegentlich ein paar Schnittblumen ablegen, wie sie auch hier in der Natur vorkommen. Keine Gestecke oder ähnliches“. Doch auch diese Blumen seien tags darauf schon wieder weggeräumt, so ihre Erfahrung.

So bleibt es eine Sache des Fingerspitzengefühls und der Kulanz des Friedhofspersonals, wie das individuelle Trauerbedürfnis der Hinterbliebenen auch bei einer Bestattungsform wie dem Baumgrab respektiert werden kann. Die CDU-Gemeinderätin Claudia Zöllmer berichtet dazu aus der letzten Sitzung zum Thema Friedhof: „Auch wurde klargestellt, dass die Verwaltung des Waldfriedhofes Blumengeschenke nicht umgehend entfernt. Wichtig hierbei ist vor allem, dass es keine traditionelle Grabpflege gibt. Heißt, auch keine regelmäßige Blumenniederlegung. Diese würden laut Statut bei einer erkennbaren Regelmäßigkeit dann entfernt.“