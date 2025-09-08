Leinfelden-Echterdingen: Auto fährt Radler an: 17-Jähriger leicht verletzt

1 Ein 17-Jähriger ist bei einer Kollision am Sonntag in Leinfelden-Echterdingen leicht verletzt worden. Foto: Jens Büttner/dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist ein 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden.











Link kopiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Alten Poststraße in Leinfelden-Echterdingen ist laut Polizei ein Radfahrer von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden.

Ein 66 Jahre alter Autofahrer wollte dem Bericht zufolge kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Wagen von der Alten Poststraße aus nach links auf einen Parkplatz der Schlösslesmühle einfahren.

Radfahrer kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 17 Jahre alten Fahrradfahrer, der nach Angaben der Polizei offenbar zeitgleich von hinten kam und links an dem Auto vorbeigefahren war. Nach dem Sturz sei der Radler vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.