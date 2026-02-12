Leinfelden-Echterdingen: 900.000 Euro fürs Leinfelder Zentrum

1 Leinfelden hat eine gute ÖPNV-Anbindung. Ein richtiges Zentrum gibt es dort aber bisher nicht. Foto: Caroline Holowiecki

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen profitiert von der Städtebauförderung des Landesministeriums. Mit dem Geld will sie in Leinfelden den Sprung über die Gleise wagen.











Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen stellt den Kommunen in diesem Jahr 270,63 Millionen Euro für städtebauliche Maßnahmen zur Verfügung. Damit sie ihre Städte an wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Veränderungen anpassen können. Auch Leinfelden-Echterdingen profitiert von dieser Förderung. Die Stadt erhält 900 000 Euro für den Bereich Leinfelden Mitte. Dort soll ein neues Sanierungsgebiet entstehen. Nach Beschluss der Sanierungssatzung, der noch aussteht, wird es in Leinfelden-Echterdingen dann mit der „Historischen Mitte Echterdingen“ und der „Ortsmitte Musberg“ drei Sanierungsgebiete geben.