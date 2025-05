Leinfelden-Echterdingen: 43-Jähriger belästigt Jugendliche in Bus

1 Passanten riefen die Polizei nach einer sexuellen Belästigung in Leinfelden. Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Leinfelden-Echterdingen wird ein 43-Jähriger wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen im Bus festgenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen.











Weil er eine Jugendliche in einem Bus sexuell belästigt haben soll, ist ein 43 Jahre alter Mann festgenommen worden. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung, wie die Behörden bekannt gegeben haben. Der Tatverdächtige befindet sich demnach in Untersuchungshaft.

Sexuelle Belästigung im Bus: Täter bedrängt Jugendliche

Der Mann soll die Jugendliche am Dienstag um die Mittagszeit an einer Bushaltestelle in Steinenbronn (Kreis Böblingen) angesprochen haben. Nach dem Einsteigen in den Bus nach Leinfelden habe er sich auch neben die Minderjährige gesetzt, heißt es im Bericht weiter. Während der Fahrt soll der Mann die Jugendliche dann sexuell bedrängt, unsittlich berührt, geküsst und festgehalten haben.

Passanten greifen ein: Jugendliche nach Belästigung gerettet

Nach dem Aussteigen am Leinfelder Bahnhof soll er die Jugendliche abermals bedrängt haben, worauf Passanten dem Bericht der Behörden zufolge eingriffen und ein Zeuge über Notruf die Polizei verständigte.

Nachdem er zunächst geflüchtet sei, sei der Tatverdächtige im Zuge der Ermittlungen identifiziert und am Nachmittag in seiner Stuttgarter Wohnung vorläufig festgenommen worden. Er sei am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt worden. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.