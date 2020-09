1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 6.000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Dienstagabend hat sich auf der L 1192 bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist, ereignet.

Leinfelden-Echterdingen - Aufgrund einer übersehenen roten Ampel hat sich am Dienstagabend auf der L 1192 ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben fuhr eine 26-Jährige um kurz vor 20 Uhr auf der Landstraße von Plieningen kommend in Richtung Flughafen/Messe. An der Ampelkreuzung auf Höhe der Autobahnausfahrt 8 aus Richtung Karlsruhe missachtete sie die rote Ampel und kollidierte in der Kreuzung mit einer aus der Ausfahrt kommenden 19-jährigen Autofahrerin. Diese war ordnungsgemäß aus der Ausfahrt in Richtung Plieningen abgebogen.

Die Jüngere wurde beim Aufprall leicht verletzt, weshalb der Rettungsdienst gerufen werden musste. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 6.000 Euro.