1 In Leinfelden-Echterdingen verursachte eine Rentnerin einen Unfall mit hohem Schaden. Foto: dpa/Patrick Seeger

In Leinfelden-Echterdingen erschrak eine 87-Jährige beim Ausparken und verwechselte die Bremse mit dem Gaspedal. Sie schoss daraufhin 15 Meter über die Straße und prallte in einen parkenden Sportwagen.

Leinfelden-Echterdingen - Bei einem Verkehrsunfall beim Ausparken ist am Dienstagvormittag in Musberg ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtete, fuhr eine 87-Jährige um elf Uhr mit ihrem Kleinwagen rückwärts aus einem Parkplatz in die Hermannstraße. Wegen eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erschrak die Fahrerin und wollte daraufhin bremsen. Hierbei verwechselte sie das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr zirka 15 Meter quer über die Straße. Im Anschluss prallte ihr Wagen in die Seite eines in der Eugenstraße geparkten Sportwagen, der noch gegen einen daneben geparkten Van geschoben wurde. Der Sportwagen musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben.