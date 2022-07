Ein Mann belästigt eine junge Frau, die leistet allerdings heftige Gegenwehr und zwingt den Mann zur Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt gegen einen Unbekannten, der am Freitagnachmittag in Musberg eine Jugendliche belästigt hat.

Die 17-Jährige war gegen 13.45 Uhr zu Fuß auf dem Unteraicher Weg, von Oberaichen in Richtung Musberg unterwegs, als ihr ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann entgegenlief. Ersten Erkenntnissen zufolge hob der Mann die 17-Jährige an den Schultern fest und küsste sie gegen ihren Willen. Nach der Gegenwehr flüchtete der Unbekannte in Richtung Oberaichen.

Der Flüchtende wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 185 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, Drei-Tage Bart, gebräunte Haut. Der Mann trug ein hellblaues T-Shirt, eine beige ¾-Cargo-Hose und dunkle Flip-Flops.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0711/90377-0 erbeten.