Leinfelden-Echterdingen: 11-Jährige von Auto erfasst und leicht verletzt

1 Laut Polizei wurde die 11-Jährige bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Dienstagmorgen ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) verletzt worden.











Link kopiert

﻿In Leinfelden-Echterdingen wurde am Dienstagmorgen eine elfjährige Radfahrerin an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt.

Laut derzeitigen Ermittlungen der Polizei war ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 7.10 Uhr auf der Rohrer Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und hielt am dortigen Zebrastreifen an. Nach dem Anfahren habe er mit seinem Fahrzeug das Mädchen erfasst, das kurz zuvor am Zebrastreifen anhielt und diesen überqueren wollte. Die Elfjährige sei zu Boden gestürzt und habe sich ersten Erkenntnissen zufolge dabei leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Fahrrad des Mädchens auf etwa 250 Euro. Ob das Auto bei dem Zusammenstoß beschädigt wurde, sei bisher nicht bekannt.