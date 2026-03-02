Leimen im Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Auf einer Landstraße bei Leimen verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stößt frontal mit einem Auto zusammen.











Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L600 im Rhein-Neckar-Kreis tödlich verletzt worden.

Der 58-Jährige kollidierte am Nachmittag mit seinem Fahrzeug frontal mit einem Auto, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe der Mann in einer Rechtskurve ein Auto auf der Gegenfahrbahn geschrammt und dadurch die Kontrolle über sein Motorrad verloren, hieß es.

Er starb noch an der Unfallstelle. Die L600 in Leimen war für mehrere Stunden voll gesperrt.