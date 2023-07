1 Erzielte in Hannover das zwischenzeitliche 2:0 für die SV Elversberg: Wahid Faghir Foto: imago/Jan Huebner

Der Stürmer macht in seinem ersten Pflichtspiel in der zweiten Liga Werbung in eigener Sache – was auch der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth genau registriert.















Link kopiert

Einstand nach Maß für Wahid Faghir: Der Mittelstürmer stand bei seinem Pflichtspieldebüt für die SV Elversberg in der Zweiten Bundesliga auf Anhieb in der Startelf – und trug sich beim 2:2 bei Hannover 96 auch noch in die Torschützenliste ein mit einem trockenen Abschluss nach einem Konter (38.). Auch sonst zeigte der junge Däne an seinem 20. Geburtstag eine auffällige Leistung mit vielen Offensivaktionen und gewonnenen Zweikämpfen.

Das alles hat man genau registriert beim VfB Stuttgart, der Faghir für die laufende Spielzeit an den Zweitliga-Aufsteiger verliehen hat. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erreichte die Kunde am Samstag am Rande des Stuttgarter Vorbereitungsturniers bei München – und der Stuttgarter Sportchef war genau im Bilde, wusste zum Beispiel auch von Faghirs Lattentreffer (52.).

„Es freut mich ganz besonders für ihn“, sagte Wohlgemuth unserer Redaktion und betonte: „Zumindest nach 90 Minuten scheint die Leihe gut zu funktionieren.“ Allerdings, schränkte Wohlgemuth ein, sei auch erst ein Spiel gespielt. Das jedoch macht ohne Frage Hoffnung auf mehr. Beim VfB steht Faghir noch bis 2026 unter Vertrag, das Leihgeschäft mit Elversberg gilt wie üblich für ein Jahr und endet nach dieser Saison.