Leihspieler des VfB Stuttgart: Die Hintergründe des Silas-Vertrags mit Roter Stern Belgrad

1 Silas Katompa im Trikot von Roter Stern. Er steht bis 2026 beim VfB unter Vertrag. Foto: imago/Buzzi

Würde der VfB im Fall eines Winterwechsels des Flügelstürmers tatsächlich keine Ablöse erhalten? Nein. Die Details der Regelungen mit dem serbischen Meister.











Rein sportlich ist Silas bei seinem neuen Club schon gut angekommen. In drei Partien gelangen dem Leihspieler des VfB Stuttgart zwei Tore für Roter Stern Belgrad in der ersten serbischen Liga, auch in der Champions League kam der Offensivakteur zweimal zum Einsatz. Zuletzt aber war zu hören, der Kongolese fühle sich beim serbischen Meister nicht rundum wohl und liebäugele schon wieder mit einem Wechsel im Winter – verbunden mit einem Gerücht: Belgrad, so der TV-Sender „Sky“, würde im Fall eines Winter-Wechsels die Ablöse von rund zehn Millionen Euro erhalten. Und nicht der VfB. So sehe es eine Klausel im ausgehandelten Vertrag vor.