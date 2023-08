1 Juan José Perea erzielte zwei späte Treffer. Foto: dpa/Harry Langer

In der 2. Liga liefern sich die SV Elversberg und Hansa Rostock eine atemberaubende Schlussphase. Mittendrin: die beiden VfB-Leihspieler Wahid Faghir und Juan José Perea.















Link kopiert

Juan José Perea hat beim FC Hansa Rostock einen Traumeinstand gefeiert und den ersten Sieg von Aufsteiger SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Der Kolumbianer traf im Auswärtsspiel am Samstag gleich zweimal in der Nachspielzeit (90./+10 und 90./+13) und machte so aus einem 0:1 noch ein 2:1 (0:0). Erst tags zuvor hatten ihn die Rostocker vom Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeliehen.

Unsere Empfehlung für Sie Liveticker zum VfB Stuttgart So lief das Spiel bei Sheffield United Der VfB Stuttgart absolvierte seine Generalprobe vor dem Saisonstart auf der Insel gegen Sheffield United. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Elversberg kassierte trotz des Tores von Carlo Sickinger (56.) die erste Niederlage in Liga zwei. In einer munteren Begegnung agierten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit lange auf Augenhöhe. Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Elversberg die Führung nur knapp. Sickinger traf nach einer Ecke aus rund zehn Metern nur die Latte (45.).

Faghir-Treffer wird zurückgenommen

Nach der Pause machte es der Innenverteidiger besser. Nach einer erneuten Ecke traf Sickinger zur durchaus verdienten Führung. Elversberg stand in der Folge defensiv lange sicher und wehrte die meisten Angriffe der Gäste ab.

Die vermeintliche Entscheidung in der Nachspielzeit für Elversberg zählte nicht. Wahid Faghir war beim verschossenen Foulelfmeter von Jannik Rochelt zu früh in den Strafraum gelaufen. Das rächte sich wenig später.