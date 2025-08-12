Leiharbeit in der Autoindustrie: Ingenieur bei Mercedes: „Ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist“
1
Früher fast ein Garant für eine direkte Festanstellung, etwa bei Mercedes: Die Arbeitnehmerüberlassung – auch Zeitarbeit oder Leiharbeit genannt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Daniel arbeitet bei Mercedes – angestellt ist er bei einer Leiharbeitsfirma. Seine Geschichte handelt von Unsicherheit, Bewerbungsfrust und dem Versuch, eine stabile Zukunft aufzubauen.

Daniel B.* ist Ingenieur. Sein Arbeitsplatz: Mercedes-Benz. Gute Voraussetzungen für ein sicheres Einkommen. Doch der 32-Jährige liegt häufiger nachts wach. Existenzielle Sorgen begleiten ihn. Denn angestellt ist er nicht bei Mercedes, sondern bei einem Personaldienstleister.„Manchmal packt es mich wirklich, wenn ich abends im Bett liege und denke: Was machst du eigentlich nächstes Jahr?“

