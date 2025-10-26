1 Die Polizei fahndete nach den mutmaßlichen Tätern. Foto: imago images/onw-images

Eine Art Kräftemessen vor einem Esslinger Gastronomiebetrieb eskaliert am Sonntagmorgen. Ein 42-Jähriger wird laut Polizei mit Tritten gegen den Kopf leicht verletzt.











In Esslingen ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Prügelei zwischen mehreren Männern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 42-Jähriger gerade aus einem Gastronomiebetrieb in der Fleischmannstraße herausgegangen, als er auf eine vierköpfige Personengruppe traf. Die Männer gaben sich demnach gegenseitig die Hand und testeten, wer von ihnen stärker war. Die Polizei spricht von „einer Art Kräftemessen“, das in der Folge eskalierte.

Der 42-Jährige ging beim körperlichen Streit zu Boden, mindestens ein mutmaßlicher Täter soll ihm mehrfach mit dem Schuh gegen den Kopfbereich getreten haben. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Mann vor Ort, die Gruppe flüchtete.

Bei der darauffolgenden Fahndung gingen der Polizei zwei Männer im Alter von 28 und 33 Jahren ins Netz – sie wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie wieder gehen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.