1 Die Nachwuchs-Athletin Nathalie Werner. Foto: Herbert Rudel

Die 15-jährige Nachwuchs-Athletin Nathalie Werner des ASV Aichwald triumphiert bei den Landes-Mehrkampfmeisterschaften. Unter anderem gewinnt sie die Goldmedaille im Siebenkampf.















Als Nathalie Werner zum Siegerpodest schritt, um die Goldmedaille im Siebenkampf zu empfangen, lag ein hartes Stück Arbeit hinter ihr. Der komfortable Vorsprung, den sich die 15-jährige Leichtathletin aus Schanbach nach sechs Disziplinen erarbeitet hatte, schmolz auf den abschließenden 800 Metern zusehends zusammen. Doch Werner biss sich durch ihre schwächste Disziplin und belohnte sich nach einem hoch spannenden Wettbewerb in Heidenheim, an dem 25 Athletinnen teilnahmen, am Ende völlig zurecht mit dem württembergischen Mehrkampftitel. Bereits am Vortag hatte Werner mit 2159 Punkten den Vierkampf für sich entschieden, vor Laura Knödler (LG Filstal/2090) und Emily Wunderlich (LG östlicher Bodenseekreis/2.085).