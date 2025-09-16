Leichtathletik-WM: Aileen Kuhn: jung, fokussiert – und eine der Besten der Welt

Aileen Kuhn: jung, fokussiert – und eine der Besten der Welt

1 Aileen Kuhn mischt in der Weltspitze mit. Foto: Ralf Görlitz

Die Wendlingerin Aileen Kuhn begeistert bei der WM in Tokio mit dem 9. Platz im Hammerwerfen.











Link kopiert

„Es ist ein bisschen verrückt, ich habe es noch nicht ganz realisiert.“ Die Glücksgefühle nach einer nervenzehrenden Qualifikation ließen bei Aileen Kuhn nur langsam nach. Es waren am Sonntagmorgen Ortszeit erst ein paar Minuten vergangen, als die ersten Instagram-Posts es verkündeten: Kuhn hat es bei ihren ersten Weltmeisterschaften ins Finale der besten zwölf Hammerwerferin der Welt geschafft, mit einem Wurf auf 70,85 Meter (11. Platz). Dass Qualifikationen mitunter brutal sein können, zeigte sich am Ausscheiden der Weltjahresbesten Brooke Andersen nach drei ungültigen Würfen sowie der Mitfavoritin Rachel Richeson (beide USA), die bei 66,95 Meter hängen blieb. Auch die zweite Deutsche Samantha Borutta (Frankfurt) scheiterte als 20. mit 68,96 Metern in der Qualifikation. Im Finale erreicht Kuhn den starken 9. Platz.