Leichtathletik-Wettkämpfe: „Einzelkämpfer“ Moritz Eisold wird Achter

Filder-Athlet Moritz Eisold erreicht im Stabhochsprung eine Höhe von 4,50 Metern.

Der Mehrkämpfer der LG Filder erreicht bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Frankfurt eine neue persönliche Bestleistung.











Drei Städte standen zuletzt für viele Kreis-Leichtathleten im Fokus ihrer Aktivitäten: Hochkaräter waren die deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften der Erwachsenen und Jugend in Frankfurt. Während für die Jugend U16 im Rahmen des nationalen Jugendsportfestes im Glaspalast in Sindelfingen die letzten württembergischen Hallen-Titel vergeben wurden, kämpften die Masters-Klassen in der Karlsruher Europahalle zwei Tage lang um die Landestitel.