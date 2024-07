Leichtathletik: Titelreigen für den Leichtathletikkreis Esslingen

1 Ben Rüdinger und Isabel Paule. Foto: Martin Moll

Der 14-jährige Leichtathlet Ben Rüdinger aus Berkheim holt bei den baden-württembergischen Meisterschaften drei Titel. Auch Isabel Paule ist in guter Form.











Ben Rüdinger aus Berkheim im Dress der LG Filder/Nellingen war bei den baden-württembergischen U-16-Meisterschaften, die zusammen mit den Landesmeisterschaften der Erwachsenen in Stuttgart ausgetragen wurden, der überragende Akteur. Der 14-jährige gewann drei Titel: zwei Einzeltitel über 100 Meter der M14 in starken 11,54 Sekunden und den Weitsprung mit 5,89 Metern sowie den Titel in der 4x-100-Meter-Staffel zusammen mit Achilleas Tatsis, Lenn Weinmann und Antonin Riedl.