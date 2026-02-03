Leichtathletik: Titel und Top-Platzierungen für die Kreis-Leichtathleten
1
LG-Filder-Athlet Sören Butter glänzt in Karlsruhe im Hochsprung. Foto: Ralf Görlitz

Elf Medaillen und Bestleistungen: Die Athletinnen und Athleten aus dem Kreis überzeugten bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften.

Titelkämpfe, letzte Qualifikationschancen für die deutschen Hallenmeisterschaften und starke Leistungen: Bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften der Männer und Frauen sowie der Jugend U20 und U18 präsentierten sich die Leichtathleten aus dem Kreis Esslingen in der Karlsruher Europahalle in Topform. Mit elf Medaillen und zehn weiteren Top-sechs-Platzierungen fiel die Bilanz trotz krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle äußerst positiv aus.

