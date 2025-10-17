Leichtathletik-Talent: Eine Frage der Balance
Janne Henschel läuft gerne vorneweg. Doch siegen ist für den Leichtathleten nicht alles. Foto: Ralf Görlitz

Leichtathlet Janne Henschel von der LG Filder über den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter in Sport und Beruf.

Mit 18, 19 Jahren tut sich im Leben von jungen Menschen oft Entscheidendes. Der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenleben, von der Schule zu Studium oder Beruf. Bei Sportlern kommt dazu, dass sie sich im neuen, älteren und größeren Umfeld beweisen müssen. Janne Henschel aus Wolfschlugen macht genau das gerade durch. Er sieht es positiv, freut sich auf die Herausforderungen. Und sagt trotzdem diesen Satz: „Die fetten Jahre sind vorbei.“

