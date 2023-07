1 Tabea Eitel landet im heimischen Sand. Foto: /Herbert Rudel

Die Mehrkämpferin und Weitspringerin zeigt bei ihrem Heim-Sportfest in Köngen eine gute Leistung und hat spannende Tage vor sich. Tobias Unger ist den nächsten Rekord los.















Häufig spielt der Kopf eine entscheidende Rolle, auch wenn man zur Ausübung seines Sports vor allem die Beine verwendet. Für Mehrkämpferin und Weitsprung-Spezialistin Tabea Eitel galt das beim Abendsportfest in ihrem Köngener Heimatstadion gleich in zweifacher Hinsicht. Für sie war es in erster Linie ein Testwettkampf, bevor es für die frisch gebackene Abiturientin am kommenden Wochenende im Hohen Norden der Republik ums Ganze geht – nämlich um die Titelverteidigung im Weitsprung bei den deutschen U-20-Meisterschaften und die die Qualifikation für die EM vom 7. bis 10. August in Jerusalem.