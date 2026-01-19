Leichtathletik – Rekorde: Herausforderung für die Jungen
1
Luca Madeo im März 2025 bei seinem Rekordlauf über 10 000 Meter in North Carolina. Foto: oh

Einige Leichtathletik-Kreisrekorde bestehen seit vielen Jahren, einer sogar seit 1969. Im Jahr 2025 wurden elf Bestmarken geknackt.

Rekorde sind eigentlich da, um gebrochen zu werden. Doch es gibt Bestleistungen, an denen sich nachfolgende Generationen erfolglos die Zähne ausbeißen. So beispielsweise am ältesten Rekord des Leichtathletik-Kreises Esslingen von Dieter Jurkschat vom VfL Kirchheim, der im Jahr 1967 die 100 Meter in 10,3 Sekunden lief, oder an den 21,14 Sekunden über 200 Meter von Thomas Fackler von der TG Nürtingen aus dem Jahr 1979. Auch bei den Frauen liegen die ältesten Kreisrekorde vornehmlich auf den Sprintdistanzen. Margot Eppinger von der LG Filder lief 1973 die 100 Meter in 11,5 Sekunden, zwei Jahre später die 200 Meter in 23,35 Sekunden. 1978 sprintete die damals 18-jährige Ötlingerin Ulla Pohlner vom TV Neidlingen die 400 Meter in 54,76 Sekunden, eine Zeit, die sowohl bei den Frauen als auch in der Jugend bisher ungefährdet blieb.

