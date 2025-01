Leichtathletik: Persönliche Bestzeiten und gute Frühform

Die Leichtathleten laufen sich für die baden-württembergischen Hallenmeisterschaften warm.











Das internationale Hallenmeeting im Sindelfinger Glaspalast nutzten viele Kreisathleten, um sich für die an gleicher Stätte stattfindenden baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Stellung zu bringen. Es gab etliche Leistungen, die bei den Landesmeisterschaften für Edelmetall reichen könnten. Beispielsweise die 22,28 Sekunden über 200 Meter des 18-jährigen Moritz Jäger (LG Filder/Bonlanden), der mit persönlicher Bestzeit alle 22 Konkurrenten in der AK U 20 hinter sich ließ.