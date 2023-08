1 Die entscheidende Szene: Lotta Götz (LG Rhein-Wied) stürzt kurz vor dem Ziel und Nele Pfisterer holt Silber. Foto: /Ralf Görlitz

Die Hürdenläuferin Nele Pfisterer aus Deizisau pulverisiert bei den deutschen U-16-Meisterschaften ihre Bestzeit.















Beim kurzen Blick nach links zur Anzeigentafel während des Zieleinlaufs über 300 Meter Hürden, holte sich Nele Pfisterer die Bestätigung für ihr gutes Rennen. Gerade hatte sie sich als Siegerin des zweiten Vorlaufes bei den deutschen U-16-Meisterschaften in Stuttgart mit persönlicher Bestzeit von 45,31 Sekunden für das A-Finale qualifiziert. Der riesige Druck, der auf der 15-Jährigen von der LG Filder vor dem wichtigsten Rennen ihrer noch jungen Karriere lastete, war in Sekundenschnelle verflogen. „Ich war extrem nervös vor dem Start“, gestand die gebürtige Deizisauerin, „denn um sicher in den Endlauf zu kommen, musste ich meinen Vorlauf unbedingt gewinnen“. Nur die jeweiligen Vorlaufbesten und weitere vier Zeitschnellste aus vier Vorläufen würden das Finale am nächsten Tag bestreiten können.