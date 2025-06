Leichtathletik: Nele Pfisterer dominiert in Langensteinbach

1 Nele Pfisterer holt zwei Titel. Foto: oh

Die Kreis-Nachwuchsathletinnen und -athleten glänzen mit sieben Titeln bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften.











Mit insgesamt sieben Titeln und weiteren acht Podestplätzen, präsentierte sich der Kreisnachwuchs bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften in Langensteinbach erfolgreich. So gewann bei der weiblichen U 18 Nele Pfisterer (LG Filder) die 400 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 57,58 Sekunden, über 400-Meter-Hürden blieb die 17-Jährige in 63,38 Sekunden zwar 42 „Hundertstel“ über ihrer Bestzeit (62,96, Rang sechs in der deutschen Bestenliste) – zum Titel reichte diese Zeit aber allemal vor Karline Schulze (LG Region Karlsruhe/64,14).