Kinder haben Spaß an der Leichtathletik

1 In der Burgschulturnhalle herrscht ein buntes Sport-Treiben. Foto: /oh

Das 30. landesoffene Schüler-Hallensportfest in Köngen ist ein voller Erfolg.















Das 30. landesoffene Schüler-Hallensportfest in Köngen hat mit rekordverdächtigen 280 Teilnehmern aus 23 Vereinen eine Begeisterungswelle ausgelöst. Es war ein Beweis dafür, dass die Lust am Wettkampf in der Kinderleichtathletik besonders groß ist. Obwohl die Burgschulturnhalle aus allen Nähten platzte, hatte Ausrichter TSV Köngen um Veranstaltungschef Dietmar Bauder alles im Griff. Mit der Hilfe der der Vereinstrainer konnten die Dreikämpfe strukturiert und ohne Verzögerungen durchgeführt werden. Nach rund vier Stunden intensiven Wettkampfgeschehens war der „Spuk“ vorbei, ganz nach dem Geschmack der mitfiebernden Eltern und ihren 6 bis 14-jährigen Schützlingen.

Die Dreikämpfe für die Altersklassen U8, U10 und U12 bestanden aus einem 35 Meter Lauf, zwei Medizinball-Stößen sowie einem Fünf-Froschsprung. Ab der U14 bestand der Mehrkampf aus zwei 35 Meter Läufen, deren Zeiten addiert wurden, dem Kugelstoßen und einem Fünf-Schritt-Sprung.

Mit vier Einzelsiegen und drei Mannschaftserfolgen war der TSV Köngen der erfolgreichste Verein, gefolgt vom TSV Weilheim (4), dem TSV Baltmannsweiler (3) und dem VfL Kirchheim (3).

Bei der M14 gab es für den TSV Köngen durch Marcel Miola (3700 Punkte), Jimi Konnertz (3611) und Nils Steiner (3352) einen Dreifach-Sieg. Die M13 gewann Matteo Nanfaro (TG Nürtingen/3729) vor den beiden Köngenern Theo Melchinger (3633) und Tim Dienert (3405). Die M12 ging an Emil Kenner (VfL Kirchheim/3674) vor Fabio Darocha (TSV Köngen/3549) und Lenny Hees (TSV Baltmannsweiler/3449). Dreikampfsieger der M11 wurde Samuel Dean (TSV Köngen/2354) mit einem Punkt Vorsprung auf Vereinskollege Johannes Aldinger. Den Klassensieg in der M10 holte Valentin Ruf (TSV Baltmannsweiler/2457). Die M9 gewann Samuel Harer vom LV Biet (Kreis Pforzheim/2098) vor Mats Bender (TSV Baltmannsweilser/2034).

In den weiblichen Klassen holte Karline Eppinger (TSV Köngen) den Dreikampfsieg bei der W14 mit 3677 Punkten vor Franziska Baumann (TV Bempflingen/3548) und Emilie Lötzke (TSV Ötlingen/3381) und Luisa Hieber (TSV Baltmannsweiler) setzte sich bei der W9 mit 2072 Punkten durch, vor Eleni Dech (TSV Oberboihingen/2019). Die W8 sicherte sich Nele Denes-Hügel (TSV Weil-heim/1802) vor Nele Elvers (TV Liebersbronn/1786). Mit sechs Jahren war Malena Schier (TSV Köngen) die jüngste Siegerin.

In den männlichen Altersklassen gingen alle Mannschaftssiege an den TSV Köngen. Die U16 durch Marcel Miola, Jimi Konnertz und Nils Steiner, die U14 durch Theo Melchinger, Fabio Darocha und Tim Dienert, sowie die U12 durch Samuel Dean, Johannes Aldinger und Arian Pura. Den Teamsieg der W10 sicherte sich der TSV Baltmannsweiler in der Besetzung Luisa Hieber, Lotta Wachendorfer und Sophia Buck.