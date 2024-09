Leichtathletik-Meisterschaften: Zwei Mal Bronze für die LG Filder

Die Teams überzeugen bei den baden-württembergischen Team-Meisterschaften.











Die LG Filder gewann bei den baden-württembergischen Team-Meisterschaften der Leichtathleten im badischen Niefern sowohl mit dem Frauen-Team als auch mit der männlichen U-18-Mannschaft die Bronzemedaille. Das Frauen-Team, das überwiegend aus Athletinnen aus dem Juniorinnen-Bereich bestand, unterlag mit 6246 Punkten der dominierenden TuS Metzingen (7109) und der LG Teck (6537). Zu absolvieren waren sechs Disziplinen, wobei für jedes Team die zwei besten Ergebnisse pro Disziplin in die Wertung einflossen. Zu den besten Leistungen im Team der LG Filder zählten die 13,36 Sekunden bei 1,9 Meter/Sekunden Gegenwind von Marleen Ditze, die 31,66 Meter von Lucy Seifried im Speerwerfen, die 4,93 Meter im Weitsprung von Luisa Seifried sowie die 2:40,85 Minuten über 800 Meter von Leonie Vogel. Die zweithöchste Punktewertung gab es für die 52,78 Sekunden der 4x100-Meter-Staffel in der Besetzung Laura Beier, Marleen Ditze, Carolin Ludwig und Katharina Mühleisen. Schneller lief nur das Metzinger Quartett in 52,09 Sekunden.