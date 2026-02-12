Leichtathletik – Meisterschaften: Schnelle Blessin-Schwestern

Patricia und Franziska Blessin, die Töchter des Fußballtrainers Alexander Blessin feiern im Dress der LG Filder bei den süddeutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften Erfolge.











FC-St.-Pauli-Fußballtrainer Alexander Blessin darf stolz sein auf die Leistungen seiner Töchter Franziska und Patricia, die sie bei den süddeutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Frankfurt gezeigt haben. Die Ältere der beiden, Franziska Blessin (21) bei den Frauen, Patricia (16) in der weiblichen Jugend U18. Beide lieben den Hürdensprint und in dieser Disziplin sind die Altenrieterinnen seit zwei Jahren für die LG Filder sehr erfolgreich unterwegs. Bei den „Süddeutschen“ schrammte Franziska Blessin im Finale über 60 Meter Hürden der Frauen in 8,41 Sekunden nur um eine Hundertstelsekunde als Viertschnellste an Bronze vorbei. Anfang Februar war sie in Karlsruhe in persönlicher Bestzeit von 8,30 Sekunden Zweite bei den baden-württembergischen Meisterschaften geworden. Diese Zeit hätte auch in Frankfurt zu Silber gereicht. Der süddeutsche Titel ging in 8,17 Sekunden an Johanna Büchs (LG Main-Spessart) vor Daryl Ndasi (Munich Athletics/8,35) und Lilly Müller (Eintracht Frankfurt/8,40).