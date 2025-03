Leichtathletik – Meisterschaften: Schmidt und Dräger triumphieren

1 Helga Dräger hat Grund zur Freude. Foto: /oh

Die beiden Senioren-Leichtathleten holen bei den Masters-Meisterschaften in Frankfurt Gold.











Link kopiert

Wolfgang Schmidt aus Deizisau durfte bei den deutschen Hallen-Masters-Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren in Frankfurt gleich zwei Mal jubeln. Nach dem 3. Platz über 1500 Meter der Altersklasse M 60 gelang dem 61-Jährigen im Dress des LAC Essingen über 800 Meter die Titelverteidigung, für die er aber hart arbeiten musste. Erst 150 Meter vor dem Ziel konnte sich Schmidt, dessen Heimatverein die Turnerschaft Esslingen ist, vom Mitfavoriten und Essinger Vereinskameraden Rainer Strehle (2:27,50 Minuten) lösen und den Sieg nach einem taktisch geführten Rennen in 2:26,49 Minuten eintüten. „Gott sei Dank hat das geklappt, sonst hätte ich mich bei der Zeit vergraben“, sagte Schmidt, der dabei auf seine Anfang Februar gelaufene Zeit von 2:22,44 Minuten anspielt, mit der er überlegen Landesmeister vor Strehle geworden war.

Unsere Empfehlung für Sie Kreis-Athlet in den USA Luca Madeo läuft Bestzeit über 5000 Meter Der Nellinger ist in Florida schnell unterwegs.

Sicherlich steckte Schmidt das schnelle Rennen über 1500 Meter noch in den Beinen, das er in persönlicher Bestzeit von 4:54,87 Minuten absolviert und dafür Bronze gewonnen hatte. Schneller waren nur Burkhard Wrenger (LG Lage-Detmold) in 4:52,73 Minuten und Martin Wams (Hamburg Running), der in 4:54,01 Silber holte. „An so harte letzte 600 Meter in einem 1500-Meter-Rennen kann ich mich lange nicht erinnern. Dass die ersten vier Plätze in der AK 60 unter fünf Minuten weggehen, kommt national nicht so oft vor“, erklärte der rundum zufriedener Schmidt, der sich nun auf die Rennen draußen in den Stadien freut.

Eine weitere Goldmedaille gab es für Helga Dräger (LG Esslingen/Turnerschaft) im 3000-Meter-Bahngehen der Altersklasse W 85. In einer Zeit von 26:10,12 Minuten blieb die Esslinger Ausdauer-Sportlerin mehr als drei Minuten unter der Qualifikationsnorm von 29:15 Minuten, was die starke Leistung untermauert.