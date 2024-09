Leichtathletik-Meisterschaften: Nele Pfisterer zündet den Turbo

1 Glückliche Gesichter, von links: Lara Beinlich, Nele Pfisterer, Janne Henschel und Moritz Jäger. Foto: /oh

Die LG Filder holt bei den deutsche Meisterschaften der Langstaffeln in einem superspannenden Rennen Mixed-Silber.











Es war kein Rennen für schwache Nerven: Dreidreiviertel Minuten, die es in sich hatten, aber beste Unterhaltung boten. Die Dramaturgie des Staffelkrimis nahm ein gutes Ende, der Nervenkitzel wandelte sich in Sekundenschnelle in pure Glückseligkeit. Die 4x400-Meter-U-20-Mixed-Staffel der LG Filder hat sich bei den deutschen Meisterschaften auf der leuchtend blauen Bahn des generalsanierten Sindelfinger Floschenstadions durchgebissen und sich auf den letzten Metern den Silberrang zurückerkämpft, der bereits verloren zu sein schien.