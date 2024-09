Leichtathletik-Meisterschaften: Die Favoriten setzen sich durch

Das Schülersportfest der Leichtathleten in Köngen ist ein voller Erfolg. Es gibt enge Rennen um den Sieg und klare Verhältnisse.











Sonnenschein und warme Temperaturen am letzten kalendarischen Sommertag lockten knapp 300 Athletinnen und Athleten in die Köngener Fuchsgrube, so viele, wie schon lange nicht mehr. Das 48. landesoffene Köngener Schülersportfest, manifestiert als Christa-Steiner-Gedächtnissportfest, gehört schon seit Langem zu den großen Schüler-Meetings in der Region. Das kommt nicht von Ungefähr: Der ideale Zeitpunkt nach den Ferien, das nahende Ende der Freiluftsaison und eine ausgezeichnete Wettkampforganisation der Leichtathletikabteilung des TSV Köngen, machen dieses sportliche Event so anziehend. So wurden die Dreikämpfe für alle Klassen in rund vier Stunden ohne Zeitverzögerungen abgewickelt. Urkunden für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer und Wanderpokale für die besten KiLa-Teams, so geht Leichtathletik und macht die Sportart attraktiv.