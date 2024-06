Leichtathletik-Meisterschaften: Aileen Kuhn löst Pflichtaufgabe souverän

1 Volle Konzentration: Aileen Kuhn. Foto: /Ralf Görlitz

Die Wendlingerin ist süddeutsche Meisterin im Hammerwerfen. Für Tabea Eitel läuft es noch nicht rund.











Hammerwurfspezialistin Aileen Kuhn aus Wendlingen hat bei den süddeutschen Meisterschaften in Walldorf souverän den Titel im Frauenwettbewerb gewonnen und ihre Pflichtaufgabe mit ordentlichen 65,91 Metern erfüllt. Bei zunächst mäßigen Weiten zwischen 62 und 65 Metern flog das Vier-Kilogramm-Wurfgerät im letzten Durchgang auf knapp 66 Meter. Silber und Bronze gingen an Sophie Gimmler (LC Rehlingen/61,86) und Lucie Holzapfel (Eintracht Frankfurt/59,89). Ende Juni kommt es für Kuhn, die für das LAZ Ludwigsburg startet, bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig zum Aufeinandertreffen mit der mehrfachen deutschen Meisterin Samantha Borutta (Eintracht Frankfurt), die bei der EM in Rom überraschend das Finale verpasst hatte.