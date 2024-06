Leichtathletik-Meisterschaft: Isabel Paule und U-16-Staffel sorgen für Paukenschlag

Bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklassen U23 und U16 holt die LG Filder überraschende Titel.











Die schönsten Titel sind diejenigen, mit denen man nicht rechnet. Bei den süd-deutschen U-23- und U16-Meisterschaften der Leichtathleten in Koblenz gab es für die LG Filder deren gleich im Doppelpack: Isabel Paule im Weitsprung der Altersklasse W15 sowie die 4x100-Meter-Staffel der männlichen U16 haben der Konkurrenz ein Schnippchen geschlagen und sind überraschend süddeutscher Meister geworden. Dafür waren freilich persönliche Bestleistungen nötig. So steigerte Isabel Paule gleich im ersten Versuch ihre Bestmarke um elf Zentimeter auf 5,46 Meter. Diese Weite war bis zum Ende des Wettkampfes das Maß der Dinge. Erst im letzten Durchgang wurde es nochmals spannend, als Marike Meyer (TG Frankenthal) mit 5,42 Metern und Anna Pantchev (TSV Schmiden) mit 5,40 Metern nah an die Siegesweite der 15-jährigen Nellingerin heranrückten.